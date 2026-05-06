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UMa: Dirigente associativo defende ensino superior gratuito e reforço dos apoios aos estudantes

    UMa: Dirigente associativo defende ensino superior gratuito e reforço dos apoios aos estudantes
Douglas da Silva

Região
Data de publicação
06 Maio 2026
18:17

O vice-presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, Tiago Alves, apontou esta tarde para os apoios sociais, o acesso ao mercado de trabalho e as condições oferecidas aos estudantes como algumas das principais preocupações da associação de estudantes.

O dirigente estudantil considerou ainda importante o reforço das residências universitárias, sobretudo para estudantes oriundos de zonas mais afastadas da Região.

Relativamente aos apoios sociais, revelou que a associação atribuiu bolsas de apoio a 50 estudantes carenciados, num total de cerca de 10 mil euros, em parceria com a Ação Social da Universidade da Madeira, no último ano.

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