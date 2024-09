O Núcleo Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro, a Comissão Organizadora Local e a Câmara Municipal da Ponta do Sol irão lançar, oficialmente, o projeto ‘Um Dia Pela Vida Ponta do Sol’, no dia 4 de outubro, pelas 19 horas, no Centro Cultural John dos Passos, seguido de Madeira de Honra.

’Um Dia Pela Vida’ “representa a esperança de que os que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que estão a lugar contra o cancro serão apoiados e que um dia o cancro será vencido”, refere a organização.