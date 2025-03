O representante da República para a Região ouviu as 6 forças políticas saídas das eleições legislativas regionais de domingo (PSD, JPP, PS, CH, CDS, IL) durante esta manhã e, início da tarde e, face ao quadro político que se traçou, já conhecido o acordo de incidência parlamentar e governativa entre o partido que ganhou as eleições, PSD (23 deputados) e o CDS (1 deputado), anunciou que vai convidar o social-democrata Miguel Albuquerque a formar governo.

“Foi uma demonstração de democracia”, disse o representante. “Todos foram unânimes”.

Será o XVI Governo Regional. É aguardada esta tarde, para as 16h30, o regresso do líder do partido vencedor a São Lourenço, onde será formalmente indigitado.