Entre novembro de 2024 e março deste ano a AIDA Cruises foi responsável pelo movimento no porto do Funchal de 110 contentores, sendo a maioria (79) para o abastecimento do AIDAcosma. Os restantes foram para o AIDAblu (30) e um para o AIDAsol.

Isto mesmo deu conta a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, através de uma nota enviada à redação, na qual refere que o agente de navegação Wilhelmsen Port Services, responsável pelo abastecimento dos navios da AIDA Cruises durante a última época na Madeira, assinalou esta segunda-feira a última escala da época do navio AIDAcosma no Funchal, com um convívio que juntou o ‘staff’ envolvido nas operações, o Provison Master do navio, Klas Zameity, e o diretor de Operações Portuárias e Segurança da Administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), Paulo Falé.

Em termos globais, no que concerne ao abastecimento de navios de cruzeiro, e ao longo de todo o ano de 2024, o porto do Funchal registou um aumento no número de operações logísticas, fechando o ano com 73 operações. De acordo com a APRAM, foram movimentados 257 contentores, quando em 2023 tinham sido 139. Um crescimento de 84,8%, que revela, segundo a APRAM, a competitividade do porto do Funchal e a confiança que as companhias de cruzeiro têm na logística e nas infraestruturas e recursos portuários regionais.

Estas operações têm um impacto positivo e multiplicador nas empresas regionais, pois refletem-se não só na cadeia de shipping (armadores, transportadores, logísticas, agentes de navegação), mas igualmente nos fornecedores locais.