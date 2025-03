A convite da BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market, a Ucrânia marcará presença na maior feira de turismo de Portugal, reforçando a sua identidade e resiliência no contexto internacional.

“O turismo é um motor de recuperação e união, e a presença da Ucrânia reforça a sua resiliência e identidade no cenário internacional. Estamos certos de que o público português e os profissionais do setor terão uma oportunidade única de conhecer este destino e o seu valor para o turismo global”, afirma Dália Palma, Gestora Coordenadora da BTL.

A Ucrânia irá partilhar a sua herança histórica, cultural e natural, convidando os viajantes portugueses a explorar a beleza do país num futuro que se deseja tão breve quanto possível.

“Gostaria de expressar a minha sincera gratidão à BTL - Feira de Turismo de Lisboa pela oportunidade de apresentar a Ucrânia na feira deste ano. Numa altura em que a Ucrânia continua a defender a sua terra e os seus valores democráticos, a nossa participação é mais do que uma mera promoção do turismo – é um testemunho da nossa força inabalável, do nosso empenho na reconstrução e da nossa abertura ao mundo. O turismo é crucial para apoiar a economia da Ucrânia e preservar a nossa identidade cultural. Temos o prazer de partilhar os nossos mil anos de história, o nosso rico património cultural, as nossas paisagens deslumbrantes e o nosso espírito de resistência. Convidamos os viajantes portugueses a descobrirem a beleza do nosso país e a juntarem-se a nós em solidariedade quando a Ucrânia reabrir os seus braços hospitaleiros num futuro próximo”, afirmou a embaixadora da Ucrânia, Maryna Mykhailenko.