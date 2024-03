A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, acompanhada pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, a Equipa de Gestão do PEPAC RAM, Eusébio Freitas e Graça Mateus, responsável pelo financiamento LEADER, reuniu-se com os presidentes da Direção da ACAPORAMA e da ADRAMA, Sérgio Oliveira e Henrique Silva, e as equipas técnicas destes organismos intermédios, Ricardo Oliveira e Teresina Morgado, respetivamente. Entre os assuntos abordados, esteve em análise o ponto de situação quanto à execução dos projetos apoiados e em curso.

Conforme informou uma nota enviada à redação, a avaliação das medidas relativas à melhoria da qualidade de vida das populações em meio rural, nomeadamente ao nível da melhoria de acessibilidades nas suas habitações e a análise de apoios à causa animal, foram outras matérias abordadas na reunião que decorreu nesta última semana.

Por sua vez, a previsão e o planeamento dos próximos eventos promovidos, sobretudo por Casas do Povo que recorrem a apoios públicos, foram igualmente alvo debate. Nesta reunião foram analisadas as regras aplicadas pela ACAPORAMA e ADRAMA no que respeita à programação dos eventos em prol da valorização do desenvolvimento rural integrado da RAM e da promoção das tradições.

De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, foi obtido um entendimento para a equiparação de apoios entre estes dois organismos ao nível da valorização das despesas elegíveis para 70% e, em consequência, serão desencadeados os formalismos legais.

Segundo a mesma nota, Henrique Silva e Sérgio Oliveira manifestaram satisfação pela forma com a SRAA priorizou o desenvolvimento rural na Madeira, de forma integrada com preocupação, não apenas pelo setor agrícola, mas também pela qualidade de vida das pessoas.

A este propósito, a secretária regional incentivou os Grupos de Ação Local, ADRAMA e ACAPORAM a criarem iniciativas para o apoio social.