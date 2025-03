O estacionamento abusivo, em pontos turísticos, tem vindo a agravar-se, assim como as queixas. Guias-intérpretes denunciam ilegalidades, caos e desordem e pedem fiscalização, em nome da qualidade do destino.

As viaturas de rent-a-car são as mais referenciadas por cometerem graves infrações e constrangimentos no trânsito, conforme é referido na reportagem que faz a manchete desta edição: ‘Turistas sem regras’.

O Carnaval está na rua. Ontem, foi a noite do afamado desfile, na Avenida do Mar, que atraia milhares de pessoas ao Funchal. A chuva ameaçou, mas não caiu e o calor da festa fez esquecer a temperatura própria de uma noite de inverno. ‘Fantasia aqueceu a noite fria’ é o título com fotografia em destaque de uma rainha de bateria sorridente.

O JM subiu ao topo da Sé do Funchal que agora passar a estar aberto a visitas. Em ‘Perdidos e Achados’ damos a conhecer este novo miradouro no centro da cidade.

’Montenegro não convence’. Na página de Nacional, fique a par do essencial da declaração do primeiro-ministro ao País e das reações dos partidos.

O JM está a ouvir, em entrevista, os cabeças-de-lista às eleições legislativas regionais de 23 de março. Gonçalo Maia Camelo, líder da Iniciativa Liberal da Madeira e da candidatura, fala-nos dos objetivos do partido neste sufrágio e das propostas com que se apresenta ao eleitorado, para além de outras considerações.

A banda madeirense NAPA apurou-se ontem para a final do Festival da Canção 2025, com o tema ‘Deslocados’ e é, por isso, motivo de destaque.

E porque hoje é o primeiro domingo de março, é dia de JM Comes e Bebes. ‘Doce Primavera’ é o tema central.

Estes são os destaques, mas há mais para ler no Jornal. Votos de bom Domingo Gordo!