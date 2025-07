A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, promove um novo festival gastronómico, intitulado SAL – Sabores do Atlântico, a ter lugar na Praça do Povo, entre o final da tarde de hoje, sexta-feira, e até ao dia 20 de julho.

O evento, que nasce a partir do Madeira Saborea, tem como objetivo celebrar a identidade atlântica da Região, através dos produtos do mar e da terra e da inovação na gastronomia.

“Com o SAL reforçamos o calendário anual de animação turística da Região, ao mesmo tempo que potenciamos a promoção e divulgação da nossa oferta gastronómica, valorizando o talento e os produtos locais”, sublinha o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, que convida a uma visita à iniciativa.

Tal como no Saborea voltam a estar integradas no SAL várias rotas gastronómicas: cuscuz, chícharo, mariscos e moluscos, peixe, doçaria conventual, fruta, tubérculos e pão.

Ao longo do evento serão promovidos jantares de harmonização e masterclasses/workshops com chefs reconhecidos e cozinha de autor e conversas com produtores locais sobre os sabores do Atlântico. Estão previstos oito jantares temáticos.

O primeiro, dia 12, estará a cargo do Chef Júlio Pereira (Restaurante KAMPO) e tem como foco a Rota do Chícharo.

A 13, o Chef Carlos Gonçalves (Restaurante Theo’s), focar-se-á na Rota da Doçaria Conventual e na segunda-feira, dia 14, o Chef Eusébio Nunes (Restaurante RECANTE) estará encarregue do jantar sobre a Rota do Peixe.

No dia15, o Chef Filipe Janeiro (Restaurante GAZEBO), apresentará as sugestões para a Rota do Pão e, no dia seguinte, o Chef Octávio Freitas (Restaurante DESARMA) revela a interpretação para a Rota dos Cuscuz. No dia 17, a Chef Liliana Abreu (Restaurante AKUA) será a responsável pelo jantar relacionado com a Rota dos Mariscos e Moluscos, a 18 de julho será o Chef Gonçalo Bita Bota (Restaurante OXALIS) a apresentar a Rota das Frutas e, finalmente, no dia 19, o Chef José Diogo Costa (Restaurante WILLIAM) apresenta a Rota dos Tubérculos.

Os jantares, em formato showcooking, têm o valor de 65 euros (quatro pratos e bebidas). As reservas devem ser feitas no local do evento (bar) ou através do contacto 924438080.

Ao longo do evento estão também previstas harmonizações com Vinho Madeira, Vinhos Tranquilos da Região, mas também com Sidra da Madeira, Cerveja artesanal produzida no arquipélago e ainda com Gin regional.

Em termos de animação, o evento oferece, todos os dias a partir das 17 horas, momentos de rádio ao vivo. Pelas 20 horas atuará um DJ e, a partir das 22 horas, haverá concertos de bandas regionais.