A Direção Regional do Turismo (DRT), através da Direção de Serviços de Empreendimentos e Atividades Turísticas (DSEAT), identificou um anúncio suspeito na plataforma Booking.com referente a estadas em tendas na Madeira, promovido por uma entidade denominada “Tenda Photok”, que não está registada nem autorizada a operar na Região.

A posição do Turismo surge no dia em que o JM avança com a notícia de que foi colocada a arrendar, no site da Booking, uma tenda móvel.

Após análise, foi confirmado que a “Tenda Photok” não consta como empresa de animação turística, empreendimento turístico ou alojamento local. Além disso, não há qualquer registo de que esta entidade se dedique legalmente ao aluguer de tendas — atividade que, de acordo com a legislação atual, já não está sob a alçada da DSEAT.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), responsável pela emissão de licenças de campismo, confirmou igualmente que não recebeu qualquer pedido de autorização da “Tenda Photok”. Nas inspeções rotineiras levadas a cabo pelo Corpo da Polícia Florestal e pelos Vigilantes da Natureza, não foram localizadas tendas semelhantes às anunciadas.

Na tarde de quarta-feira, dois inspetores da DSEAT deslocaram-se ao local mencionado no anúncio (Rua do Sabão n.º 84, 2.º andar, Funchal) para verificar a veracidade da informação. O espaço encontrava-se desocupado e em obras, não havendo qualquer indício da existência ou funcionamento de uma empresa ligada ao setor do Turismo nesse endereço. A mesma constatação foi feita pelos elementos do IFCN que acompanharam a diligência.

A DRT já solicitou à plataforma Booking.com a remoção imediata do anúncio. Apesar de ainda estar visível no site, este já surge com a nota de que “não está a receber reservas no nosso website de momento”. Uma pesquisa online pela “Tenda Photok” revela também a indicação de “fechado temporariamente” no Google, e no TripAdvisor existe apenas um comentário, que se refere a uma “experiência com cristais energizados”, sem qualquer menção a tendas.