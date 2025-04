Foi colocada a arrendar, no site da Booking, uma tenda móvel “fantástica para nómadas”, no centro do Funchal, facto que surpreendeu quem se deparou com o anúncio.

“Apresentando um jardim e acesso Wi-Fi gratuito, a ‘Tenda Photok Camping móvel - Reception - Great for Nomandes’ situa-se no centro de Funchal, perto de Praia do Almirante Reis, Marina do Funchal e Avenida do Mar. Para maior comodidade, o alojamento pode fornecer toalhas e roupa de cama por um custo extra”, lê-se no anúncio, cujas reservas já foram encerradas pelo site.