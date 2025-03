O projeto do Túnel do Pedregal da responsabilidade da empresa Águas e Resíduos da Madeira recebeu a distinção da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH), tendo alcançado o 1º Prémio APRH sobre Empreendimentos Hidráulicos na categoria “Hidráulica Agrícola”.

Segundo a nota enviada pela ARM, o Túnel do Pedregal, em operação desde 2023, “é uma das empreitadas com maior relevo realizadas na Região, nos últimos anos, tendo em vista o reforço do fornecimento de água ao sector agrícola”.

Diz a nota que “o túnel hidráulico com dupla função de transporte e de armazenamento de água, com uma extensão de aproximadamente 5,4 km (entre a zona da Ameixieira, na Serra d’Água e a zona do Pedregal no Campanário), vai beneficiar, a partir deste ano, mais de 9000 explorações agrícolas, numa área de cerca de 800 hectares, localizada no eixo entre os concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos e ainda criar uma importante reserva de água que contribuirá para uma melhor adaptação da RAM às alterações climáticas em termos de recursos hídricos.

O Túnel do Pedregal veio também resolver a situação de insegurança do troço mais crítico da histórica Levada do Norte, sujeito a muitas derrocadas devido à sua localização numa escarpa acentuada, sobranceira à ribeira da Serra d’Água, o que representava um risco elevado para os levadeiros que têm a responsabilidade de manter o caudal e garantir a passagem de água”.