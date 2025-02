Ao dar início a um debate específico, esta tarde, na Assembleia Municipal do Funchal, o presidente da Mesa fez um à parte sobre as guerras na Ucrânia e em Gaza.

“Embora me regozije com os anúncios do cessar-fogo no Médio Oriente, ou as propaladas mediáticas negociações para terminar com a guerra na Ucrânia e Gaza, tudo continua demasiado confuso, diria agora ‘trumpalhado’, incompleto e dramático”, declarou José Luís Nunes.

O autarca, eleito pela Coligação Sempre à Frente, terminou a declaração fazendo votos para que até ao final do mandato a “Assembleia se possa unir em aplausos de paz”.

O debate específico, promovido pela grupo municipal do PS, está a ser transmitido em direto, na internet, pelo Canal Na Minha Terra.