Tripulantes da TAP detidos por injúrias, resistência e coação sobre funcionário

Três tripulantes da TAP foram detidos pelos crimes de injúrias, resistência e coação sobre funcionário, no sábado, no Funchal, e serão presentes a tribunal na segunda-feira, anunciaram hoje autoridades da região.

Tal como avançou o JM aqui, agora fonte do Comando Regional da PSP da Madeira disse à Lusa que foram detidos um homem e duas mulheres, com idades entre os 32 e os 49 anos, “todos eles residentes no continente”, pelos crimes de injúrias, resistência e coação sobre funcionário, sem adiantar pormenores do sucedido.

A mesma fonte indicou ainda que os detidos vão ser presentes ao Tribunal do Funchal na segunda-feira para aplicação das medidas de coação.

Já fonte da TAP confirmou à Lusa que foram detidos três tripulantes da TAP, no sábado, na Madeira. A mesma fonte adiantou que “o caso está já a ser investigado internamente pela companhia que agirá de acordo com as suas conclusões”.