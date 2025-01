Tripulantes da TAP detidos no Funchal por agressões a agentes da PSP

Duas mulheres e um homem, alegadamente alcoolizados, foram detidos pela PSP por agressões ao próprios agentes.

Três tripulantes de um avião da TAP, duas hospedeiras de 49 e 35 anos e um comissário de bordo de 32 anos, foram detidos ontem pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Funchal por estarem envolvidos numa confusão num estabelecimento e agredirem agentes da autoridade. A informação foi avançada há pouco pela edição online do Correio da Manhã.

De acordo com a publicação, os três profissionais encontravam-se alcoolizados e terão causado distúrbios no local. Quando a PSP foi chamada, os suspeitos recusaram identificar-se, o que agravou a situação. Segundo testemunhas citadas pela mesma fonte, a troca de palavras tornou-se acalorada, culminando em agressões físicas.

Ainda segundo o CM, um dos tripulantes empurrou um agente da PSP e desferiu vários pontapés na sua direção. As duas hospedeiras, por sua vez, terão participado no ataque, puxando os polícias pelo pescoço e pela roupa, numa tentativa de afastá-los do comissário.

Os três acabaram detidos e foram conduzidos ao Comando Regional da PSP na Madeira.

O JM tentou obter declarações da PSP Madeira, mas, até ao momento, não obteve resposta.