Desde janeiro, foram julgados 29 processos relacionados com crimes de violência doméstica na Região, mas apenas três agressores foram condenados a prisão efetiva. O JM revela um conjunto de dados sobre este tema na sua edição de hoje.

Além desta notícia, a Primeira Página chama a atenção para uma entrevista que o reitor Sílvio Fernandes nos concedeu, na qual faz um balanço do seu mandato e revela se pretende ou concorrer a um segundo mandato.

Um fenómeno meteorológico inusitado foi ontem registado na Ponta do Sol. Uma tromba de água diferente do que a maioria imagina surpreendeu os ponta-solenses. O delegado na Madeira do IPMA explica o que realmente aconteceu.

“Partidos preparam novas geringonças de direita e esquerda”; “Comandante da TAP ativou meios de emergência na aterragem”; “Jet2 lança operação para Luton em abril de 2025”; e “Um milhão de euros para o social e solidariedade” compõem as demais chamadas na Primeira.