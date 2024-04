Os três navios que estão hoje no Porto do Funchal, mais concretamente o Marella Explorer e Seven Seas Splendor, que chegaram esta manhã, e Spirit od Adventure, que atracou ontem à noite, estão a movimentar 5.482 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O último a chegar foi o transatlântico Seven Seas Splendor que veio de Nassau, nas Bahamas, com 697 passageiros e 543 tripulantes.

Este fica 11 horas na Madeira e parte às 20h00, com destino a Cadiz, próxima escala do itinerário iniciado a 24 de março, em Porto Rico, com escalas em várias ilhas das Caraíbas, República Dominicana, Ilhas Virgens, Miami, Motril, Alicante e Barcelona, além do Funchal e Cadiz.

Denote-se que o navio vai reposicionar-se no Mediterrâneo até ao final de maio e depois, vai operar durante alguns meses, cruzeiros no norte da Europa.

Por sua vez, o Marella Explorer faz mais uma das habituais escalas semanais no Porto do Funchal. Vem de Lanzarote, pernoita na Madeira e parte amanhã, pelas 06h00, para a ilha de La Palma, penúltimo porto deste cruzeiro de sete noites pelas ilhas atlânticas, que se iniciou e termina em Tenerife e que também incluiu escalas em Las Palmas, Fuerteventura e Lanzarote.

Já o Spirit of Adventura, que ontem à noite chegou do Porto Santo, com 964 passageiros e 502 tripulantes, parte esta tarde, pelas 17h00, para Ponta Delgada, após uma escala de 20 horas na Madeira.

O navio está a fazer um cruzeiro designado por “14 noites Mágicas pela Madeira e Açores”, iniciado em Portsmouth a 03 de abril, com escalas em Lisboa, Porto Santo, agora Funchal, seguindo-se Ponta Delgada, Horta, Praia da Vitória e regresso ao porto de origem, onde termina a viagem a 17 de abril.