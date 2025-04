Três navios de cruzeiro – dois no Funchal e um no Porto Santo – fazem as contas desta quarta-feira em termos de movimento de cruzeiristas na Região.

O Mein Schiff 7, com 2.930 passageiros e 1.019 tripulantes, chegou no final da tarde de terça-feira, pernoitando no Terminal Sul, no cais 3, numa escala de 24 horas. Tem a saída prevista para as 18 horas, com destino a Lisboa.

O navio, comandando pelo capitão alemão Jens Toier, é agenciado pela JFM Shipping, e está a realizar uma viagem de 10 dias, que começou em Las Palmas de Gran Canaria, e termina a 7 de maio, em Hamburgo, na Alemanha.

Já na manhã desta quarta-feira, entrou no Porto do Funchal o Amadea. Com o norte-americano Christiaan Fronenbroek ao leme, o navio traz à Madeira 769 pessoas (450 passageiros e 319 tripulantes). Agenciado pela Blatas, o Amadea navega a partir de Las Palmas e parte no final do dia (20 horas) para o porto espanhol de Vigo. Está a realizar um cruzeiro de 14 dias, que o vai levar ainda até Ferrol (Espanha), Saint-Malo e Rouen (França), Bruges (Bélgica), Hamburgo e Bremen, ambos na Alemanha.

Por último, o National Geographic Orion, um navio de expedição, que chegou no final de segunda-feira ao Funchal, agenciado pela JFM Shipping, está a fazer escala no Porto Santo, onde chegou durante a madrugada. O navio da Lindblad Expeditions, com 63 passageiros e 68 tripulantes, estreou-se na Madeira, e o capitão, o sueco Tom Leo Gustaf Granstrand, decidiu prolongar a estadia, adicionando o Porto Santo ao itinerário de uma viagem que prossegue no final do dia (20h45) para Ponta Delgada, nos Açores.