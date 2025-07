Segundo informação disponibilizada pela Direção Regional de Estradas (DRE), no 1.º semestre de 2025, a contagem de tráfego rodoviário registou um aumento de 5,1% na Via Rápida e 5,9% nas Vias Expresso, face ao mesmo período de 2024.

Estes acréscimos foram impulsionados pelo crescimento do tráfego de veículos ligeiros (+5,1% na Via Rápida; +5,8% nas Vias Expresso) e de pesados (+4,0% na Via Rápida; +8,0% nas Vias Expresso).

No 1.º semestre de 2025, o tráfego médio diário ponderado foi, em termos médios, de 38,7 mil veículos na Via Rápida e 7,5 mil veículos nas Vias Expresso, o que representa aumentos de 5,8% e de 6,9%, respetivamente. A evolução do tráfego de veículos ligeiros (+5,9% na Via Rápida; +6,9% nas Vias Expresso) teve um impacto determinante nesta variação. Dada a reduzida expressão do tráfego de veículos pesados — representando apenas 2,3% e 2,1% do total, respetivamente — as suas variações (+4,6% na Via Rápida; +9,7% nas Vias Expresso) tiveram um impacto pouco significativo na evolução global do indicador.