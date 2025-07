No âmbito da programação do Bicentenário da Travessia da embarcação Restauration, iniciativa promovida pela Universidade da Madeira, em parceria com a Embaixada da Noruega, a SlowFood de Bergen, a Cátedra UNESCO do Património Cultural Imaterial da Universidade de Évora, IVBAM, Blandys eThe Views Hotels, entre muitas outras entidades, será realizado, amanhã, o Encontro Internacional, na Reitoria da UMa.

Neste evento, será apresentado o projeto HeViTOUR MAD, “centrado na valorização da viticultura heroica da Madeira”, divulgando que este candidatou as Tradições do Vinho Madeira à distinção de Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

De acordo com nota de imprensa enviada às redações pela MESA – Cultura Gastronómica, o heVITOUR MAD “é um projeto-piloto que explora uma nova modalidade de descoberta do destino, no âmbito do plano de salvaguarda das Tradições do Vinho Madeira enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Iniciado em julho de 2025, este projeto, desenvolvido por um consórcio de três centros de investigação (CITUR, ISOPLEXIS, CQM) da Universidade da Madeira, conta já com a participação de vários pequenos viticultores, que querem dar a conhecer as suas vinhas e partilhar o fruto do seu trabalho, sustentado em visitas às vinhas da Madeira “como uma oportunidade para praticar um turismo regenerativo integrado” e que “visa canalizar o crescente fluxo de visitantes da Madeira para o apoio direto aos pequenos viticultores, contribuindo para a preservação da atividade agrícola e do território”.

Quanto ao bicentenário da Travessia da embarcação Restauration, o evento celebra “não apenas uma ligação histórica entre a Madeira e a Noruega, mas também valores como a hospitalidade, o património vitivinícola e a sustentabilidade — princípios que se alinham com a identidade e missão turística da Ilha.

No dia 30 de julho, estão previstas duas mostras gastronómicas madeirense-norueguesas: às 12:30 no Porto do Funchal e às 19:30 no Colégio dos Jesuítas. Ambas contam com a participação do Chef Bjarte Finne, figura destacada da gastronomia na Noruega, membro ativo do movimento Slow Food e embaixador de Bergen - Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO”, lê-se no comunicado.