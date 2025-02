Os trabalhadores do Lar Jardim do Sol, no Caniço, da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, reuniram-se em plenário e aprovaram uma resolução onde manifestam preocupações com as atuais condições laborais e exigem melhorias imediatas.

Os trabalhadores, que criticam a aplicação de um novo horário de trabalho desde o inicio deste ano, alertam para a sobrecarga de trabalho e a falta de condições adequadas para garantir um serviço de qualidade aos utentes.

Na resolução, divulgada pelo CESP, os trabalhadores apelam à administração da Santa Casa da Misericórdia do Funchal para que tome medidas urgentes e garantam respostas concretas às suas reivindicações. Caso não haja progressos, admitem avançar com outras formas de protesto.