Trabalhadores do Aeroporto da Madeira reivindicam lugares de estacionamento

Trabalhadores do Aeroporto da Madeira reivindicam melhores condições de trabalho, especialmente lugares de estacionamento.

Em concreto, referem-se ao parque 9, que, segundo dizem “até recentemente reservado a funcionários” foi “cedido” às empresas de rent-a-car.

Consideram esta decisão, “um atentado ao respeito por quem garante, dia e noite, o funcionamento” da infraestrutura aeroportuária.

“Não existem avenças disponíveis para os trabalhadores, sem qualquer previsão de abertura. Mesmo os que possuem avenças são frequentemente barrados por falta de espaço nos parques. Os funcionários são obrigados a deixar as viaturas a quilómetros de distância e caminhar de madrugada ou pagar valores incomportáveis para estacionar (até 20€ por dia)”, sustentam.

Em email enviado ao JM, queixam-se que “os parques continuam dominados por viaturas de rent-a-car, que parecem ter prioridade absoluta sobre quem realmente faz o aeroporto funcionar”.

Pedem a “venda urgente de avenças aos trabalhadores do aeroporto, com prioridade absoluta; reorganização dos espaços de estacionamento, com operação das rent-a-car fora do recinto do aeroporto; criação de lugares de estacionamento reservados exclusivamente a funcionários, e intervenção firme e imediata da ANA Aeroportos para pôr fim a este desrespeito”.