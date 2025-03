Trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) reunidos hoje, em plenário, decidiram adiar a greve marcada para os dias 17 de abril e 2 de maio, privilegiando o diálogo e a negociação com a empresa.

De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), os trabalhadores analisaram a situação da revisão do AE 2025 e tabela salarial enviada pela ECM para publicação no JORAM, referente aos salários de 2025.

No final, para além do adiamento da greve, decidiram “exigir da empresa a negociação do AE 2025 (valores salariais, subsídio de refeição e restantes clausulas pecuniárias para 2025), que constam na proposta sindical apresentadaà ECM em novembro de 2024”.

Decidiram também requerer a conciliação da DRT e do Governo Regional “perante a falta de resposta da ECM (até ao próximo dia 27 de março)” e marcaram novo plenário para o dia 14 de abril.

A concluir o comunicado, o SINTAB sublinha que “os trabalhadores da ECM consideram a sua luta inteiramente justa” e defendem um caminho de negociação coletiva que satisfaça ambas as partes.