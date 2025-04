As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico vão continuar a lutar pelos direitos que afirmam lhes têm sido negados e, nesse sentido, prometem continuar a lutar até que seja dada resposta às suas reivindicações.

A promessa foi deixada após um plenário de trabalhadoras, realizado no passado dia 11 de abril, “para analisar o ponto de situação das suas justas reivindicações, após o Dia de Luta com a realização de GREVE no dia 7 de Março de 2025, com forte adesão”, lê-se em comunicado, que se transcreve em baixo:

Analisaram a falta de resposta por parte do presidente do Governo Regional, a um pedido de reunião de carácter de urgência, que não foi dada resposta até à presente data, o que as Trabalhadoras lamentam profundamente, sentindo-se desrespeitadas e insistentemente ignoradas perante as suas Justas Reivindicações.

As trabalhadoras da SCMM reivindicam o pagamento em falta dos Retroativos de Julho de 2022 a Dezembro de 2023, bem como o cumprimento do CCT em matéria de Descansos Compensatórios em Dia de Feriado, Horários de Trabalho e Escalas de Serviço. Relembramos que estas Trabalhadoras conjuntamente com o Sindicato CESP apresentaram em proposta a 10.09.2024, que ficou sem resposta, de pagamento dos valores em falta em 8 prestações mensais. As Trabalhadoras e o CESP continuam disponíveis para encetar o diálogo e negociação de forma a construir uma solução perante esta matéria, matéria essa que já tinha sido abordada em reunião tripartida na DRT – Direcção Regional de Trabalho como consta em Acta assinada pelas partes.

As Trabalhadoras da Santa Casa, conjuntamente com o Sindicato CESP, tudo tem feito para encetar formas de cooperação e negociação de forma a ultrapassar este impasse e construir uma solução para estas Trabalhadoras. Vários têm sido os passos dados e tentativas de diálogo com as mais diversas entidades oficiais sem qualquer sucesso. Todos reconhecem a JUSTEZA desta Jornada de Luta encetada pelas Trabalhadoras.

Neste sentido, as Trabalhadoras decidem:

Manter a Justa Luta pelo Pagamento em falta dos valores dos Retroativos conforme acordado em reunião tripartida na DRT, solicitando, novas reuniões de negociação à Santa Casa da Misericórdia de Machico e à DRT – Direção Regional de Trabalho;

Solicitar resposta e agendamento de nova reunião ao Sr. Presidente do Governo Regional;

Solicitar reunião junto da Sra. Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude (Tutela);

Solicitar reunião junto da Sra. Presidente da ALRAM;

Estas Trabalhadoras são um exemplo de Luta e Determinação, bem como um exemplo histórico nesta Região de denúncia pública sobre a realidade existente nas Santas Casas da Misericórdia da Região Autónoma da Madeira.

Recordamos, que foram pioneiras numa Luta, reconhecida na Região, pela correção da Aplicação de um CCT “ilegal” por parte da Instituição, com conhecimento das diversas entidades oficiais.

O CESP continuará a bater-se pela correção e denúncia desta “ilegalidade existente” nas Santas Casas da Misericórdia da RAM, aplicada a centenas de Trabalhadores deste sector social.

Desde já, foi agendado, para o próximo Dia 15 de Abril, Terça-feira, pelas 16:00 Horas, a entrega dos Ofícios a solicitar as diversas audiências junto dos Grupos Parlamentares da ALRAM, por parte deste Sindicato conjuntamente com as Delegadas Sindicais da SCMM, no sentido de dar a conhecer esta situação grave para estas Trabalhadoras.