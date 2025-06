A sede da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria acolheu, esta segunda-feira, a apresentação oficial do Torneio de Veteranos “Dia de Portugal” e fez a receção à comitiva da Associação de Veteranos de Viseu.

O momento ficou marcado pelo simbolismo da geminação entre as freguesias do Imaculado e de Viseu, fortalecida por laços de amizade e cooperação, que têm vindo a ser reforçados ao longo dos anos.

Durante a cerimónia, intervieram os presidentes das juntas do Imaculado e de Viseu, Pedro Araújo e Diamantino Santos, bem como os representantes da Associação de Veteranos de Viseu e do CD Carvalheiro, Bernardo Almeida e André Correia.

Foram trocadas diversas lembranças, num gesto de mútuo apreço institucional e cultural, tendo a Junta do Imaculado sido agraciada com um galhardete e um cachecol da associação viseense, enquanto esta ofereceu a cada elemento da comitiva um brinde regional.

O Cruzado Canicense, que completa o trio de equipas participantes neste torneio, fez-se representar neste ato simbólico por António Mantas, que recebeu, em nome da coletividade, uma medalha oferecida pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

A visita oficial prosseguiu até à Quinta do Poço, emblemático espaço verde da freguesia, onde os convidados foram guiados por Francisco Andrade, diretor do Departamento de Jardins e Espaços Verdes da Câmara Municipal do Funchal.

Após esta visita institucional, a comitiva da Associação de Veteranos de Viseu, composta por 27 elementos, entre atletas e acompanhantes, realizou um passeio de dia inteiro por alguns dos mais icónicos pontos turísticos da Madeira.

O torneio “Dia de Portugal”, que decorre amanhã, terça-feira, no Campo do Palheiro Ferreiro, a partir das 9h30, será disputado em formato todos contra todos e culminará com a entrega de prémios e um almoço-convívio na sede do CD Carvalheiro.

Esta é uma celebração do desporto veterano e do Dia de Portugal, promovida pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e pelo CD Carvalheiro, numa parceria já com três edições de sucesso.

No próximo dia 6 de setembro, será a vez da equipa de veteranos do CD Carvalheiro deslocar-se a Viseu, onde participará num torneio organizado pela Associação de Veteranos local, simbolizando a reciprocidade institucional e o reforço do intercâmbio entre freguesias irmãs.