A Escola Bartolomeu Perestrelo assinalou a ‘Semana das Profissões?. Trata-se de uma iniciativa que, ao longo de três dias, proporcionou aos alunos do 8.º e 9.º ano, contacto com diversos profissionais. Circunstância que os levou a conhecer diferentes percursos de vida e escolhas profissionais.

O diretor regional da Educação, Marco Gomes, esteve na sessão de abertura, onde destacou “o valor da orientação vocacional e desafiou os jovens a abraçar projetos de excelência e dedicação no seu futuro profissional.”

A presidente do conselho executivo da escola, Paula Cardoso, por seu lado, evocou as palavras do Papa Francisco para reforçar a importância do contributo de cada cidadão na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Já Lídia Araújo, docente responsável pela organização do evento, em colaboração com o serviço de psicologia da escola, realçou a importância de momentos como este na tomada de decisões conscientes sobre o futuro profissional.

Durante os três dias, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir os testemunhos de profissionais de áreas tão distintas quanto complementares, como o advogado Jaime Gouveia ou o médico Rui Almeida.

Rúben Micael, ex-jogador de futebol e empresário, inspirou os jovens com o seu percurso de vida, enquanto Paulo Fidalgo, treinador de andebol, destacou a importância do trabalho em equipa e da liderança para alcançar objetivos pessoais e coletivos.

Marta Domingos, profissional da área administrativa, deu a conhecer o lado menos visível da Escola, enquanto Nélio Freitas, jornalista desportivo, falou da paixão pela comunicação e pelo desporto.

O evento contou ainda com a participação do apresentador e locutor Dinarte Viveiros, do mágico Duarte Faya, e do dinamizador cultural e trabalhador do departamento de salubridade do município, Marco Mendonça.

Gonçalo Félix (enfermeiro), Roberto Mendonça (técnico informático), José Sousa (polícia), João Prioste (bombeiro) e Rita Cardoso (inspetora), foram outros profissionais presentes.

No encerramento desta ‘Semana das Profissões’, que decorreu entre os dias 22 e 24 de abril, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, esteve presente, incentivando os alunos a seguirem os seus sonhos com determinação e sentido de missão.