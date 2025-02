Uma tertúlia, subordinada ao tema ‘O uso dos telemóveis em ambiente escolar’, realiza-se no próximo dia 28, entre as 18h30 e as 20h30, na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta.

A iniciativa é promovida pela Associação de Pais e terá como oradores convidados o psicólogo Nelson Carvalho, o empresário Paulo Vasconcelos e o professor António Mendonça.

Sob moderação do jornalista Miguel Guarda, esta tertúlia tem como objetivo promover uma reflexão alargada sobre os desafios, benefícios e impactos da utilização dos telemóveis no contexto educativo, reunindo diferentes perspetivas de especialistas na área da educação, da psicologia e do setor empresarial.

De acordo com a organização, o evento será realizado num ambiente informal e interativo, incentivando a participação ativa do público e a troca de experiências entre pais, alunos, professores e demais interessados.

A entrada é gratuita, sujeita a pré-inscrição, e toda a comunidade educativa é convidada a participar.