Terça-feira Gorda com desfiles por todo o arquipélago

Bom dia! E bom Carnaval!
Nesta terça-feira gorda não faltam opções para a viver a folia da época. Confira alguns dos eventos que marcam este dia 17 de fevereiro de 2026:
- No Caniçal, o cortejo de Carnaval com início às 14h00, entre a Casa do Povo e o Largo de São Sebastião;
- No Seixal, pelas 15h30, o desfile pelas ruas do centro da Freguesia, seguido de lanche convívio;
- A partir das 15h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, arranca o convívio de Carnaval e o concurso ‘Melhor Disfarce’;
- Às 15h00, nos Prazeres, o desfile de Carnaval com muita animação e mascarados;
- No Porto Santo, pelas 15h00, começa o desfile de trupes;
- No Funchal, às 16h00, o grande cortejo Trapalhão, a partir da Avenida Sá Carneiro;
- Às 16h00, no centro da cidade do Caniço, vai viver a emoção do Carnaval com o habitual cortejo, com muita alegria e cor;
- Na Casa do Povo da Ilha, a partir das 18h30, vai decorrer o Concurso ‘Melhor Mascarado 2026’;
- A partir das 20h15, em São Gonçalo, no Largo João Abel Caldeira Leal, Funchal, o desafio lançado é “Ponha a máscara, solte a alegria”, para uma noite de muita festa.
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
DE LETRA E CAL
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
Era uma vez um país em forma de retângulo continental com dois arquipélagos.
Era um país com gente dentro. Um país com história. Que deu novos mundos ao...
Há decisões políticas que revelam visão estratégica. E há outras que expõem amadorismo e uma preocupante inversão de prioridades. A intenção do Governo...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O Governo Regional explica os motivos que conduziram ao abandono do projeto de financiamento traçado para o Caminho das Ginjas, entendendo “clarificar...
A representante do Núcleo Regional da Quercus, Elsa Araújo, afirmou que a associação não dá ainda o processo por encerrado relativamente ao Caminho das...
O indivíduo foi transportado pelos Bombeiros Municipais de Machico para o centro de saúde.
O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves, lamentou a decisão do Governo Regional de abdicar da obra de pavimentação do Caminho...
“Houve uma preocupação geral de todos pela situação que ocorreu em Portugal”, disse o ministro das Finanças.
As três habitações, cujos moradores já tinham sido anteriormente retirados pelas autoridades, foram afetadas com a entrada de terra nas divisões das casas,...
Um indivíduo, de 34 anos, foi vítima de um atropelamento, pelas 2 horas da madrugada esta terça-feira, num acidente ocorrido na Estrada da Vitória, em...
O estudo foi elaborado pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, para assinalar a semana da igualdade e o Dia Internacional da Mulher....
A edição deste ano inclui seis concertos, distribuídos entre fevereiro e maio, por seis agrupamentos distintos do Conservatório.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, pelas 4h30 desta terça-feira, a uma habitação na Travessa das Quebrada de Baixo, em São Martinho, devido...