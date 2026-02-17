Terça-feira Gorda com desfiles por todo o arquipélago

Bom dia! E bom Carnaval!

Nesta terça-feira gorda não faltam opções para a viver a folia da época. Confira alguns dos eventos que marcam este dia 17 de fevereiro de 2026:

- No Caniçal, o cortejo de Carnaval com início às 14h00, entre a Casa do Povo e o Largo de São Sebastião;

- No Seixal, pelas 15h30, o desfile pelas ruas do centro da Freguesia, seguido de lanche convívio;

- A partir das 15h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, arranca o convívio de Carnaval e o concurso ‘Melhor Disfarce’;

- Às 15h00, nos Prazeres, o desfile de Carnaval com muita animação e mascarados;

- No Porto Santo, pelas 15h00, começa o desfile de trupes;

- No Funchal, às 16h00, o grande cortejo Trapalhão, a partir da Avenida Sá Carneiro;

- Às 16h00, no centro da cidade do Caniço, vai viver a emoção do Carnaval com o habitual cortejo, com muita alegria e cor;

- Na Casa do Povo da Ilha, a partir das 18h30, vai decorrer o Concurso ‘Melhor Mascarado 2026’;

- A partir das 20h15, em São Gonçalo, no Largo João Abel Caldeira Leal, Funchal, o desafio lançado é “Ponha a máscara, solte a alegria”, para uma noite de muita festa.