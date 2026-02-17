Dia de Carnaval com céu pouco nublado ou limpo

O céu vai continuar a brilhar na Madeira nesta terça-feira de Carnaval, registando-se uma pequena subida da tempertatura, em especial a máxima.

Conforme as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará geralmente pouco nublado ou limpo, com as temperaturas a oscilar entre os 14ºC e os 20ºC na Madeira e os 14ºC e os 18ºC no Porto Santo.

Já o vento, será moderado (20 a 35 km/h de leste), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã, rodando gradualmente para sueste.

Quanto ao estado de mar, a costa norte da Madeira deverá contar com ondas de norte/nordeste com 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros. Por seu lado, na costa sul são esperada ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

Se quiser dar um mergulho, saiba que a temperatura da água do mar vai rondar os 18ºC/19ºC.