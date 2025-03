Temperaturas negativas durante todo o dia no Pico do Areeiro

A Madeira esteve este sábado sob avisos amarelo e laranja devido às condições meteorológicas adversas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para chuva e vento, enquanto a agitação marítima motivou um aviso laranja, especialmente nas zonas costeiras. Além disso, as temperaturas baixas marcaram o dia, sobretudo nas regiões montanhosas.

No Pico do Areeiro, os termómetros desceram até -2,0°C, sendo que, um pouco mais abaixo, foram registados -0,1°C (Chão do Areeiro). Curioso é que entre as 00 horas e as 18 horas deste sábado, todas as temperaturas mínimas foram negativas e, com exceção das três primeiras horas do dia, registaram também temperaturas negativas na máxima. Às 18 horas, por exemplo, a temperatura máxima foi de -0,5°C, enquanto a mínima atingiu -1,4°C na estação do pico do Areeiro.

Também noutras localidades da ilha os termómetros registaram valores baixos. Na Cancela, a estação meteorológica do IPMA assinalou uma temperatura mínima de 10,7°C, enquanto no Funchal, na zona do Lido, a mínima foi de 13,6°C e de 12,7 na estação do Observatório do Funchal.

A norte da ilha, São Jorge registou 9,7°C, Santana atingiu os 8,4°C e, no Monte, a temperatura desceu até aos 7,7°C. Já no Pico Alto, um pouco mais acima, os termómetros marcaram 3,7°C.

Perante estas condições meteorológicas adversas, as autoridades recomendam precaução, especialmente para quem circula em zonas montanhosas e áreas expostas ao vento forte e à agitação marítima. A Proteção Civil aconselha ainda a população a evitar deslocações desnecessárias e a adotar medidas de segurança para minimizar os riscos associados ao frio intenso. Em caso de necessidade, está disponível apoio às pessoas mais vulneráveis, incluindo idosos e indivíduos em situação de fragilidade social, para garantir o seu bem-estar e segurança durante este período de baixas temperaturas.