O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, céu geralmente pouco nublado na Região Autónoma da Madeira. O vento deverá ser fraco a moderado (até 30km/hora) de norte/nordeste. Está prevista uma descida de temperatura nas terras altas, em especial da máxima. No geral, as máximas serão de 27.º na Madeira e 26.º no Porto Santo. Quanto às mínimas, serão de 21.º e 20.º respetivamente.

No Mar, as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e de sueste, inferiores a 1 metro na costa Sul. A temperatura da água do mar está nos 23/24.º C.