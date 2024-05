O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, hoje nas Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e Continente, realizadas no Hotel Vidamar, no Funchal.

O responsável congratulou a iniciativa que já vai na sua 34º edição “esta iniciativa é testemunha da evolução do Serviço Regional de Saúde e dos cuidados de saúde primários na RAM”, uma evolução com mudanças na organização, planificação, certificação e acreditação do Sistema de Saúde.

Pedro Ramos recordou alguns dos desafios vividos na área da Saúde como foi a pandemia Covid-19, uma situação que trouxe também oportunidades de mudança”.

Nesse sentido, e seguindo aquelas que são as recomendações da OMS, a atuação da Saúde na Madeira envolve diversos planos e estratégias para uma melhor resposta às necessidades da população no presente e no futuro.

Segundo o governante, os cuidados de saúde primários, têm sido merecedores de atenção e reflexão, desempenham, pois, um papel muito importante na “proteção e promoção da Saúde, na prevenção da doença, na diminuição de morbilidade e da mortalidade, e no aumento da sobrevivência da nossa população”.

Pela sua grande importância para a melhoria da Saúde e bem-estar da população, o investimento nesta área tem sido uma realidade “em 2019 tínhamos 144 médicos de família e uma taxa de cobertura de 69,5%. Em 2024 contamos com 190 médicos de família, temos uma taxa de cobertura na ordem dos 95% e o objetivo é atingir os 100% ainda este ano”.

Hoje “temos um Serviço Regional de Saúde confiável, robusto, capacitado e que respeita os profissionais”.

Para o futuro, “uma Região Saudável, Segura, Sustentável, Inovadora e Solidária”, “temos e queremos um novo rumo, o desenvolvimento da Saúde na Macaronésia, com objetivo de uma melhor saúde e bem-estar, e com melhores resultados e outcomes”, um futuro que conta com a imprescindível participação e envolvimento de todos os profissionais.

“Somos 6100 profissionais no Serviço Regional de Saúde. O nosso lema será sempre Meritocracia, Pragmatismo e Honestidade. O Atlântico Somos Nós. Somos SRS”, finalizou.