O presidente do Governo Regional afirmou hoje que a taxa de execução, no âmbito do PRR, é ótima, muito superior à nacional, começando pela habitação. Só neste último setor, “estamos a investir 128 milhões de euros”, referiu, para adiantar que no Porto Moniz, por exemplo, estão a ser construídas seis habitações ao abrigo daquele programa.

Aliás, o Governo está a fazer habitação em todos os concelhos, como prosseguiu.

Portanto, “a taxa de execução na Madeira vai ser a mais alta do país. Não tenho nenhuma dúvida”, apesar da imensa burocracia pedida.

O presidente do Governo admitiu que houve uma reafetação de verbas que seriam usadas para uma estrutura que não deu tempo e que vai para a Empresa de Electricidade da Madeira.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da visita que realizou, esta tarde, ao Lar do Porto Moniz, onde está em causa a capacidade de camas. “Está sobre a mesa, a possibilidade de aproveitarmos a estrutura para ampliar a capacidade de ter mais camas nesta zona”, disse, dando seguimento a uma necessidade que é imperativa. As pessoas, cada vez vivem mais tempo.

“E a ideia seria ver, no próximo quadro ou através mesmo de verbas do Governo, porque agora o PRR está esgotado, tentarmos enquadrar uma ampliação de 10 a 15 camas neste lar”, destacou o chefe do Executivo madeirense. Neste momento, o lar “tem funcionado muito bem, com uma equipa excelente de colaboradores. Tem as valências todas. E aproveitar as valências e a infraestrutura que existe seria muito importante”.

Questionado sobre não lhe passa pela cabeça que algumas das obras que está a visitar possam ser inauguradas por outra pessoa que não Miguel Albuquerque, o presidente do Governo foi claro: se não for eu, não será bom para a Madeira.