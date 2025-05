O deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, perguntou - num pedido de esclarecimento - que medidas concretas para promover a retenção de jovens na Madeira e o regresso de outros à Região é que serão tomadas.

“A taxa de desemprego da RAM continua alta”, asseverou o liberal.

O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.