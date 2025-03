O Centro Cultural de Cascais acolhe especialistas nacionais e internacionais para discutir estratégias de combate ao narcotráfico.

Entre os especialistas está a ‘Task-Force’ formada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil.

Nos últimos anos, o mercado das drogas sintéticas tem sofrido mutações significativas, com novas substâncias a emergirem regularmente e a desafiarem os modelos tradicionais de combate ao narcotráfico.

A Madeira é um dos exemplos, sendo das regiões que mais estudam e tentam parar o flagelo que arrasta muitas pessoas para a toxicodependência.

Perante este cenário, o Centro Cultural de Cascais recebe, no próximo dia 2 de abril, um colóquio dedicado às ‘Drogas Sintéticas: Riscos, Impactos e Prevenção’.

O evento contará com a participação de especialistas de várias entidades nacionais e internacionais, incluindo a EUROPOL, INTERPOL, Agência da União Europeia sobre Drogas, GNR, PSP, PJ e outros organismos ligados à fiscalização e investigação criminal.

No painel dedicado às respostas nacionais, serão debatidas as estratégias adotadas por diferentes entidades nacionais e regionais na regulamentação e fiscalização do tráfico e consumo de drogas sintéticas.

Representantes do Ministério Público, as Task Forces regionais e especialistas em toxicologia discutirão a necessidade de reforço das políticas antidroga e da investigação criminal.

A partir das 12:00, está o Enquadramento Institucional e boas práticas, num debate que centrar-se-á na resposta institucional ao fenómeno, com a intervenção de forças de segurança e organismos de fiscalização, como seja o trabalho da “Task-Force” na Madeira. Em destaque estará a adaptação dos mecanismos de investigação, a monitorização dos produtos químicos precursores e a importância da cooperação entre instituições.