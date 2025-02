A Câmara Municipal do Funchal anunciou que, devido à realização de provas desportivas de ciclismo e de duatlo, será necessário proceder a alterações temporárias na circulação rodoviária, no sábado e no domingo.

No sábado, realiza-se a 1ª Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada, prova que obrigará a que o trânsito seja interrompido a partir das 15h30 na Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua Visconde Anadia a sul da Ponte do Mercado, Rua dos Tanoeiros e Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, troço compreendido entre a Av. do Mar e Av. Arriaga.

O trânsito ficará ainda condicionado na Avenida Arriaga a este da Avenida Zarco, Rua do Aljube e Rua do Visconde de Anadia, no troço compreendido entre a Ponte do Campo da Barca e Ponte do Mercado.

Ainda de acordo com a autarquia, a partir das 15h00 fica proibido o estacionamento existente na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses bem como o acesso ao parque de estacionamento CR7 na Avenida Sá Carneiro.

“Os táxis poderão utilizar a doca de autocarros na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, na praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e na praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de viaturas em cada e garantindo que a via de circulação não esteja interrompida em caso de emergência”, acrescenta a CMF, que adianta ainda que durante o período de interrupção ao trânsito, os transportes públicos deverão utilizar as seguintes alternativas: Na Zona Oeste, “os autocarros deverão circular pela Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (paragem junto à Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem La Vie). As carreiras da Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa”.

Na Zona Norte, “os autocarros deverão circular na Rua 5 de Outubro, realizando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo e prosseguindo pela Rua 31 de Janeiro, efetuando términus na Rua 31 de Janeiro a norte da Ponte Nau Sem Rumo”. Na Zona Este, “os autocarros deverão circular na Rua do Visconde de Anadia, virando à esquerda na Ponte do Mercado e seguindo em sentido contrário na Rua Brigadeiro Oudinot em direção à Rua D. Carlos I, prosseguindo para Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva ‘Saca’, sendo que o trajeto de saída será efetuado pela Rua Brigadeiro Oudinot”.

“Os autocarros poderão ainda efetuar términus na Rua do Visconde de Anadia e Rua Brigadeiro Oudinot abaixo da Ponte do Carmo e Rua da Infância. Os horários e percursos alternativos devem ser consultados nos respetivos websites dos operadores de transportes públicos”, indica a mesma fonte.

Já no domingo, serão realizadas duas provas de duatlo: IV Duatlo do Funchal 2025 e III Duatlo Jovem do Funchal – São Martinho.

“Entre as 08h00 e as 10h15, fica interrompida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, troço compreendido entre a Rua do Arieiro e a Rotunda da Assicom, na Avenida Mário Soares (a sul da Rua Basto Machado), bem como na Estrada Monumental, entre a Rotunda da Assicom e a Rua José António de Freitas Gonçalves”, adianta a autarquia.

A CMF indica que “apenas será permitida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, restrita a moradores e ao trânsito local, no troço compreendido entre o Caminho do Amparo e Rotunda Assicom/Avenida Mário Soares, na via de trânsito norte”.

Durante esta interrupção, os transportes públicos coletivos que circulam no sentido este/oeste serão canalizados para a Rua Nova do Vale da Ajuda, prosseguindo pela Rua Vale da Ajuda, Rua dos Piornais em direção à Avenida Mário Soares, sendo que no sentido oeste/este poderão circular na Estrada da Vitória ou no Caminho do Arieiro.

A autarquia acrescenta que a partir das 07h30 fica proibido todo o estacionamento existente na zona da prova.