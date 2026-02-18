Subsídio de Mobilidade está em discussão esta tarde na Assembleia da República

O Subsídio Social de Mobilidade vai estar hoje em discussão na Assembleia da República, reunida em plenário, a partir das 15h30.

Da ordem de trabalhos constam apreciações parlamentares do Decreto-Lei n.º 1-A/2026, de 6 de janeiro - Altera o Decreto-Lei n.º 37-A/2025, de 24 de março, do PS e do Chega (CH); duas propostas de lei, das assembleias legislativas dos Açores e da Madeira, e um projeto de lei do CH.

O segundo ponto da ordem do dia é sobre a conta de gerência da AR de 2024.