Subsídio de Mobilidade está em discussão esta tarde na Assembleia da República

O Subsídio Social de Mobilidade vai estar hoje em discussão na Assembleia da República, reunida em plenário, a partir das 15h30.
Da ordem de trabalhos constam apreciações parlamentares do Decreto-Lei n.º 1-A/2026, de 6 de janeiro - Altera o Decreto-Lei n.º 37-A/2025, de 24 de março, do PS e do Chega (CH); duas propostas de lei, das assembleias legislativas dos Açores e da Madeira, e um projeto de lei do CH.
O segundo ponto da ordem do dia é sobre a conta de gerência da AR de 2024.
A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
Filipe Sousa, deputado único do JPP, votou hoje, na Assembleia da República, a favor das propostas de alteração ao regime de Subsídio Social de Mobilidade...
A bancada do PS foi a proponente da Apreciação Parlamentar que aconteceu esta tarde, na Assembleia da República. Como tal, abriu e fechou o debate, dois...
A Banda Municipal do Funchal “Os Artistas” celebrou hoje 176 anos de história. Considerada a mais antiga da Madeira, a coletividade continua “de boa saúde...
O deputado Francisco Gomes diz que a aprovação da proposta do Chega, hoje, na Assembleia da República, é uma “vitória importantíssima, não só para o Chega,...
Os deputados do PSD eleitos pela Madeira na Assembleia da República, votaram favoravelmente a proposta de alterações ao Decreto-Lei que define um novo...
Terminou segunda-feira o prazo para a entrega de propostas ao concurso público lançado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos...
Segundo um comunicado da Autoridade marítima Nacional, “um jovem de 24 anos morreu esta tarde, enquanto praticava caça submarina junto ao cais de Santa...
A situação de salubridade no Pico dos Barcelos continua por resolver, pelo menos no que diz respeito à recolha de lixo, segundo várias queixas de agentes...
As propostas apresentadas pelas assembleias legislativas dos Madeira e dos Açores e pelo Chega, referentes ao Subsídio Social de Mobilidade, foram aprovadas...
O grupo parlamentar do PSD Madeira deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de uma proposta de resolução intitulada “Pela libertação...