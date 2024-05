Stradivarius reabre no Forum Madeira com novo conceito de loja

A Stradivarius reabre a 30 de maio, no piso 1 do Forum Madeira, com o novo conceito – WAVE - que demonstra o compromisso da marca no que ao design e inovação diz respeito.

O espaço renovado distingue-se pelo uso de materiais naturais criando texturas e relevos nas paredes numa paleta de brancos, cinzentos, ocres e beges que se fundem com um chão na mesma tonalidade.

O mobiliário, de formas e acabamentos arredondados, sai do teto para criar um espaço limpo e de estética minimalista em que as coleções são as principais protagonistas.

A iluminação LED, está presente em cada um dos espaços para proporcionar uma iluminação uniforme em toda a loja, em conformidade com os critérios ecoeficientes do Grupo Inditex.

Paralelamente, a loja está ligada à plataforma interna Inergy, que monitoriza centralmente o consumo eficiente das instalações de climatização e eletricidade.

Como parte do compromisso social e para com o meio ambiente, e em sintonia com o posicionamento do Forum Madeira, a Stradivarius também disponibiliza contentores do programa de recolha de roupa usada, cujo objetivo consiste em prolongar a vida u til das peças.

Forum Madeira reforça assim a sua oferta comercial com a reabertura da Stradivarius no piso 1 com uma área de 401m2.