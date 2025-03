Rubina Berardo, comentadora do programa Política 5.0 da Rádio 88.8 JM FM também deixou a sua leitura aos indicadores à sondagem da Intercampus para o JM / 88.8 JMFM.

Refira-se que a primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. O estudo da Intercampus valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva (CDU).

A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.

“As sondagens são realmente instrumentos importantes para avaliar tendências dentro do eleitorado, ainda para mais nas últimas semanas, nos últimos dias de campanha eleitoral”, começou por referenciar.

Na explanação da sua leitura, disse que “esta sondagem de hoje, que curiosamente aponta para uma maioria absoluta, num contexto em que toda a gente fala no fim das maiorias absolutas, deve ser comparada com a igual tipologia da sondagem Intercampus / JM anterior que foi publicada em dezembro de 2024, logo após a moção de censura. Então, a principal diferença de valores que se observa é a ausência nesta sondagem de uma coluna de aproximadamente 10% de não respondentes, um valor que se consegue comparar com a diferença do aumento do resultado atual do PSD nesta sondagem”.

Rubina Berardo sublinha ainda que “uma vez que estamos já nos últimos dias de campanha, não deixa de ser notável existir ainda 18% de indecisos. Ora, numa chamada às urnas em contexto muito particular pergunte urge: esses 18% também não sabem ou não querem responder à sondagem?”

Por tudo isto, Rubina Berardo diz que o melhor é mesmo aguardar pelos resultados de domingo.