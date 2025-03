Marta Sofia, cabeça de lista do Livre, acaba de reagir à sondagem da Intercampus para o JM e para a rádio JM FM, referindo que os verdadeiros resultados são obtidos nas urnas.

”Vamos continuar a nossa campanha, falando com as pessoas e ouvindo as queixas relacionadas com a saúde, com a habitação e com o custo de vida”, referiu ainda em resposta aos 0,8% apontados pela sondagem. Marta Sofia acredita que a entrada do Livre na Assembleia Legislativa da Madeira é importante e é essa mensagem que será passada até sexta-feira, último dia de campanha eleitoral.

Refira-se que a primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.