A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República solicitou, hoje, uma reunião com o diretor do Centro Regional da RTP-Madeira, para abordar a questão da transferência do controlo da emissão do canal regional para Lisboa.

Sofia Canha pretende ouvir a posição e avaliação de Martim Santos sobre esta decisão, na decorrência da qual, desde ontem, a emissão da RTP-M passou a ter gestão técnica a partir da RTP nacional (ainda que tal não tenha sido percetível pelos telespetadores).

De acordo com os contactos efetuados pela parlamentar junto de pessoas ligadas a esta área, em causa está uma questão técnica, que se prende, fundamentalmente, com a falta de recursos humanos por parte da estação regional.

Sofia Canha sublinha que aquilo que nunca poderá ser posto em causa é a autonomia editorial da RTP-M, considerando, também por isso, que é imperativo avaliar e explorar a possibilidade de o Centro Regional da RTP chamar a si maior poder de decisão ao nível da contratação de recursos humanos.