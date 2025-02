Sofia Canha nomeada vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Venezuela

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República, Sofia Canha, foi nomeada vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e Venezuela.

Uma missão que a parlamentar madeirense encara com toda a responsabilidade, tendo em conta os fortes laços que unem Portugal e aquele país da América Latina, onde está radicada uma grande comunidade de madeirenses e lusodescendentes.

“É com muita satisfação que aceito este desafio, ciente da importância que o aprofundamento das relações entre ambos os países poderá representar para as nossas comunidades residentes na Venezuela”, salienta Sofia Canha, destacando o papel que os Grupos Parlamentares de Amizade têm ao nível do diálogo e da cooperação entre os parlamentos dos vários países, promovendo interesses comuns nos domínios político, económico, social e cultural.

Além de ser vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e Venezuela, a deputada do PS integra ainda os Grupos Parlamentares de Amizade com a África do Sul – país igualmente com uma significativa comunidade madeirense – e com a Turquia.