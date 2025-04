Élia Ribeiro será a nova presidente das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira. A notícia, avançada pelo JM e confirmada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, refere que o novo executivo que irá gerir as quatro Sociedades de Desenvolvimento (Metropolitana, Norte da Madeira, Ponta do Oeste e porto Santo) será então presidido por Élia Ribeiro e contará ainda com Fátima Carvalho e Elias Homem de Gouveia.

Élia Ribeiro, que transita da Direção Regional de Informática, sucede assim a Nivalda Gonçalves.

Como principais objetivos para concretizar por esta nova equipa, a Secretaria tutelada por Pedro Rodrigues destaca “a fusão das Sociedades de Desenvolvimento para permitir a gestão integrada do património, a sustentabilidade da nova empresa, sempre com a salvaguarda dos direitos e obrigações das Sociedades, designadamente ao nível de recursos humanos e património”.

Além disso, “assume, ainda, particular importância a necessidade de realização de investimentos estratégicos em linha com as fontes de financiamento disponíveis e de que se destacam a Área do golfe da Ponta do Pargo, que será materializada com a conclusão do campo de golfe em finais de 2026, construção de infraestruturas de apoio, arranjos envolventes e alienação da área imobiliária, de acordo com o Plano Diretor Municipal da Calheta. O desenvolvimento ambiental e integrado da Ponta do Pargo, potenciará o aparecimento de novas áreas de negócio, e como tal, de empregabilidade na zona oeste da Madeira. Por outro lado, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo prevê avançar com a ampliação da oferta do golfe, através da comercialização do 2.º campo de golfe, investimento que vai incrementar a oferta, dos atuais 18 para 36 buracos. A concretização deste projeto justifica-se face à elevada procura do turismo de Inverno, com a operação área de ligação entre a Dinamarca e o Porto Santo e, mais recentemente, com a Noruega, demonstrado na evolução do número de voltas atingidas”.

A nota enviada à redação refere ainda que “as quatro Sociedades de Desenvolvimento, enquanto entidades do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira, prosseguem fins de interesse público, tendo por objetivo, na sua ação, complementar a do Governo da Região Autónoma da Madeira e das Câmaras Municipais, na promoção do desenvolvimento integrado e equilibrado dos concelhos da região autónoma a nível económico, social, cultural e desportivo”.