Manuel Morgado, em representação da Huawei Portugal, salientou hoje, no ‘Fórum Sol & Sustentabilidade: Energia para a Hotelaria e Indústria’, que “só há transição energética quando há armazenamento de energia”, dando o exemplo do apagão que afetou a Península Ibérica a 28 de abril. “O que aconteceu um desbalanceamento da rede”, explicou, apontando que Portugal e Espanha têm uma rede já antiga.

Antes de avançar para pormenores mais técnicos, este responsável da Huawei em Portugal apresentou a Fusionsolar, o segmento da marca chinesa dedicado à energia solar: “A Huawei tem expectativa de que esta seja uma das suas duas maiores áreas de negócio.”

Manuel Morgado salientou três ideias centrais para este segmento, começando pelas parcerias, a luta contra o desperdício, e a segurança.

“Se queremos crescer, temos de nos suportar uns aos outros. Trabalhamos com os nossos parceiros, tentamos passar o nosso conhecimento e dar-lhes o nosso suporte”, disse.

O Solar PV Channel Manager da Huawei Portugal frisou o slogan da Fusionsolar - ‘Make the most of every ray’ [Aproveitar ao máximo cada raio de sol, numa tradução livre para português], para reforçar a ideia que muita energia solar acaba por ser desperdiçada porque não é armazenada.

Por fim, destacou que o trabalho tem de ser focado em construir sistemas seguros, e acrescentou que os consumidores devem escolher produtores e fornecedores de confiança.

“Apostem em marcas, sistemas e em instaladores que vos deem segurança, porque esta área de negócio vai marcar os próximos tempos”, rematou.

O Museu da Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, é hoje o palco do ‘Fórum Sol & Sustentabilidade: Energia para a Hotelaria e Indústria’. Este evento, promovido pela Amara NZero em parceria com a Intelsol e a NOS Madeira, propõe uma reflexão prática e estratégica sobre o futuro energético dos setores hoteleiro e industrial.