Edgar Silva, cabeça de lista da CDU às eleições legislativas regionais de domingo, 23 de março, não tem dúvidas de que “só a CDU está com estas populações a quem são negados direitos fundamentais”.

Numa ação de campanha eleitoral realizada no Amparo, em São Martinho, uma zona que se enquadra, segundo a CDU, nas áreas que possuem “populações que ficam à margem do desenvolvimento”, o candidato denunciou que “estas pessoas estão na invisibilidade, não têm voz, nem força reivindicativa, ficam nas margens, embora estejam muito perto do centro urbano”.

“As populações vêm, a seus pés, a construção dos túneis da nova ligação entre as Quebradas e o Amparo, mas estão completamente isoladas, sem estrada, sem acessos rodoviários. A nova via rodoviária avança. Entretanto, para quem ali vive naquela ilha dentro da ilha, os esgotos correm a ‘céu aberto’, os esgotos correm pelo ribeiro até à Praia Formosa, logo em baixo. Ali, como em tantos outros lugares, direitos fundamentais são negados a tanta gente que ninguém quer escutar, a tanta gente remetida para uma forçada periferia”, acrescentou o candidato, citado em comunicado de imprensa.

“Apenas a CDU garante a estas populações a voz e dá força à luta pelos seus direitos”, assegurou Edgar Silva, reforçando que o “compromisso” da CDU “está aqui, o nosso compromisso é com as pessoas das ultraperiferias, com estas pessoas sem voz, com estes lugares de urgência reivindicativa, com este chão da escandalosa injustiça social”.

Para o candidato, “o voto na CDU é decisivo para eleger deputados vinculados aos interesses das populações”, sublinhou, alertando que “para fazerem e dizerem quase o mesmo, para falarem e defenderem os poderosos desta terra, já lá estão muitos e de sobra no Parlamento Regional.”