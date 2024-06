Este domingo, dia em que decorrem as votações no âmbito das eleições europeias, vários locais de votação na Madeira estão a enfrentar problemas com a lentidão do sistema de votação, o que se faz sentir por esta altura, hora de maior afluência às urnas.

A situação tem feito crescer filas em diversas mesas de voto, conforme relatos que vão chegando à redação do Jornal.