O Sindicato Nacional da Proteção Civil insurgiu-se, ontem à noite, manifestando “o seu profundo desagrado por, mais uma vez”, o Executivo madeirense, a sua Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e ainda a Federação dos Bombeiros da RAM “terem ignorado” aquela estrutura sindical nas comemorações do Dia Regional dos Bombeiros.

“Acresce o facto, de terem convidado outros sindicatos de menor expressão na Região e, desta forma, seguirem uma linha de tentativa de aniquilamento de um sindicato que sempre privilegiou o Diálogo Social e sempre tentou dar continuidade às boas relações institucionais, que outrora aconteceram”, diz uma nota divulgada já depois das 23 horas.

“Pensávamos que a senhora secretária Regional, Dra. Micaela de Freitas, iria ter uma postura diferente na condução das políticas do Setor da Proteção Civil e iria privilegiar o Dialogo Social, com quem, apenas pretende arranjar soluções e não confusões”, considera o Sindicato, adiantando que “esta desrespeitosa atitude já tinha acontecido na tomada de posse do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil”.

A ocasião é aproveitada para o Sindicato lamentar a recusa de Micaela Freitas em receber aquela estrutura o que “leva-nos a pensar que as coisas não vão correr bem”.

“O SNPC irá reunir o seu Secretariado Nacional na próxima semana e na Ordem de Trabalhos, constarão medidas sérias, perante a desconsideração e desrespeito, para com quem nunca foi desrespeitoso com ninguém”, destaca ainda.