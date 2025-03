O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) celebra hoje, dia 12 de março, o seu 47.º aniversário.

“Sendo a maior organização sindical de docentes da RAM, o SPM assumiu, desde a sua fundação, um papel fundamental na valorização da classe docente e no fortalecimento de uma Educação de qualidade, para todas e para todos, na Madeira”, lê-se em comunicado, no qual é reafirmado “este compromisso, assumindo os novos desafios que o momento atual nos apresenta, nomeadamente a necessidade de lutar contra os retrocessos civilizacionais que ameaçam a igualdade de género, o respeito pela diferença e os princípios da democracia, valores que orientam a nossa ação e representam pilares essenciais de uma sociedade mais justa e solidária”.

As comemorações terão início pelas 18h45, com uma homenagem aos sócios que completam pelo menos 25 anos de filiação no SPM, reconhecendo a sua contribuição para esta luta por uma educação e uma sociedade melhor, seguindo-se a atuação do Coro do SPM, com os “parabéns” pelo 47.º aniversário deste grande sindicato.

“Este aniversário terminará com um momento de convívio, celebrando o espírito de união que sempre caracterizou o nosso Sindicato”, remata o SPM.