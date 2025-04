Estava marcado para as 15 horas mas o velório do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria aconteceu quase em cima das 16 horas, altura em que, na Assembleia, toma posse o novo Executivo madeirense.

A razão do atraso da manifestação do Sindicato teve a ver, segundo Adolfo Freitas, com contactos que estão a ser efetuados com representantes da ACIF no sentido de haver um acordo quanto às reivindicações que os trabalhadores da hotelaria apresentam. Os jornalistas esperaram perto do ‘caixão’ que simbolizava o velório do setor, enquanto turistas abordavam os sindicalistas e questionavam sobre as razões da iniciativa.

E ainda antes de Adolfo Freitas falar aos jornalistas, ouvia-se palavras de força ditas em inglês. Adolfo Freitas diz que os trabalhadores querem um aumento de 15 por cento, a redução da carga horária semanal para 35 horas e ainda um valor para suportar o facto de alguns terem de lavar e engomar a farda em casa. Chateados com o Governo, escolheram a zona em frente à Assembleia para a manifestação tendo em conta que hoje é a tomada de posse. Alegam que Eduardo Jesus não foi acessível às reivindicações justificando que estava em gestão.

Mas referem que isso não é justificação. E se nada sair dos contactos com a ACIF, mantêm a greve na Festa da Flor. Na próxima quinta-feira, vão estar no Aeroporto a distribuir panfletos.