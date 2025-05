O Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a Universidade da Madeira e a ARDITI, promovem um novo workshop gratuito intitulado ‘Fundamentos de Cibersegurança’, que terá lugar no dia 25 de junho, entre as 09h00 e às 18h00, no Colégio dos Jesuítas.

Destinado a profissionais de qualquer tipo de organização, o workshop oferece uma formação técnica e prática sobre os principais conceitos e práticas de cibersegurança, com foco na gestão de riscos, identificação de ameaças, resposta a incidentes e proteção da identidade digital. Complementando estes conceitos técnicos, serão apresentadas boas práticas de segurança para o trabalho presencial, remoto e em viagem, consoante informa a organização da iniciativa.

Os participantes serão, deste modo, capacitados a identificar comportamentos de risco, aplicar práticas seguras no uso de ferramentas digitais e implementar medidas eficazes para proteger a rede e os dados das suas organizações, promovendo assim uma cultura mais consciente e resiliente face aos desafios digitais atuais.

Este workshop faz parte da missão do SIH, um consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que promove a digitalização de PMEs na Madeira.

As vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia. A participação é gratuita para colaboradores de empresas, instituições públicas, associações ou outras entidades.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem consultar o endereço https://bit.ly/SIH_FC2025 ou enviar uma mensagem de correio eletrónico para sih-formacao@mail.uma.pt.