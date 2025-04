A sessão solene do 25 de Abril na Câmara Municipal do Funchal (CMF) decorrerá, à semelhança do ano passado, sem discursos.

“Não é um momento de intervenções políticas (...) Achamos que o lugar certo para a intervenção mais ativa é na Assembleia Legislativa, na casa da democracia. No entanto, a CMF não deixa de assinalar, como tem feito ao longo de todo este mandato, este dia”, apontou aos jornalistas Cristina Pedra, esperando que “todos os deputados municipais tenham a oportunidade de vir”.

A edil, que falava à margem da apresentação do evento ‘VivaCidade’, adiantou que a cerimónia vai decorrer na sala da Assembleia Municipal, entre as 10h00 e as 10h45, contando com momentos musicais alusivos a Abril e, ainda, uma declamação por Francisco Faria Paulino.

“É a nossa forma simbólica, mas com grande conteúdo, de celebrar o 25 de Abril”, declarou